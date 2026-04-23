23 апреля 2026 в 13:08

Водитель такси пытался увезти ребенка россиянки

Таксист пытался похитить ребенка гражданки России в Аргентине

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Водитель такси в Буэнос-Айресе попытался похитить ребенка у гражданки России, сообщил РЕН ТВ. Инцидент произошел у торгового центра, куда женщина по имени Ольга вызвала машину через приложение.

По словам пострадавшей, таксист остановился на проезжей части. Она открыла заднюю дверь, посадила ребенка в салон и начала складывать коляску с вещами, но в этот момент автомобиль плавно тронулся, а затем ускорился, причем задняя дверь оставалась открытой, а ребенок находился внутри один. Ольга бросила вещи и побежала за машиной, крича и стуча по кузову, и в итоге ей удалось забрать ребенка. Россиянка добавила, что прохожая помогла ей отойти в безопасное место, а через некоторое время таксист вернулся, однако из-за языкового барьера его слова остались непонятыми.

Женщина направила жалобу в службу поддержки сервиса, а также обратилась в полицию. В правоохранительных органах заявили, что не видят состава преступления, поскольку ребенка не увезли. Выяснилось, что водитель работает в этом сервисе такси около двух недель.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске разгорелся конфликт между женщиной и водителем такси, который, по словам сибирячки, угрожал ей битой. Инцидент произошел в одном из городских дворов. Причиной стычки стала узкая дорога, заваленная снегом, из-за которой пешеход и автомобиль не могли продолжить движение.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
