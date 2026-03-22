Таксит угрожал россиянке битой за отказ освободить дорогу

В Новосибирске разгорелся конфликт между женщиной и водителем такси, который, по словам сибирячки, угрожал ей битой, сообщает NGS.ru. Инцидент произошел в одном из городских дворов.

По данным издания, причиной стычки стала узкая дорога, заваленная снегом, из-за которой пешеход и автомобиль не могли разъехаться. Женщина сняла происходящее на телефон. В какой-то момент водитель наехал на нее. В итоге сибирячка потеряла равновесие и упала, после чего таксист выбил телефон из ее рук и уехал.

Ранее таксист-мигрант распылил газовый баллончик в лицо женщине в районе Новоясеневского автовокзала в Москве. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

До этого в Шереметьево таксист из Таджикистана намеренно сбил сотрудника службы безопасности аэропорта после отказа платить за парковку. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что после инцидента водитель скрылся с места происшествия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.