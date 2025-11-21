Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 12:36

В Москве таксист распылил газовый баллончик в лицо женщине

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Таксист-мигрант распылил газовый баллончик в лицо женщине в районе Новоясеневского автовокзала в Москве, сообщает пресс-служба СК РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что водитель такси в Москве 10 октября напал на 17-летнюю пассажирку и изнасиловал ее. В СК РФ сообщили, что после случившегося подросток сразу обратилась в правоохранительные органы, злоумышленника арестовали.

До этого Шереметьево таксист из Таджикистана намеренно сбил сотрудника службы безопасности аэропорта после отказа платить за парковку. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что после инцидента водитель скрылся с места происшествия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Тем временем депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выразил мнение, что следует запретить принимать мигрантов на работу в ключевые отрасли российской экономики. По его словам, соответствующая инициатива призвана защитить отечественный рынок труда. Он отметил, что оппоненты называли инициативу недальновидной и популистской, прогнозируя остановку целых отраслей.

Россия
Александр Бастрыкин
таксисты
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи раскрыли громкое двойное убийство в центре Москвы
Теракт на ж/д, удар по ЛЭП, блэкаут под Ростовом: ВСУ атакуют РФ 21 ноября
Самолет разбился на международном авиасалоне в Дубае
В Туапсе подросток убил бабушку: почему односельчане вступились за ребенка
Рябков высказался о переговорах по ДСНВ
Российские ракеты обесточили ключевые объекты Украины
В Минобороны раскрыли число освобожденных населенных пунктов за неделю
Депутат ответил, примет ли РФ условия мирного плана США о выплатах Украине
Продюсер ответил, какой гонорар мог получить Джигурда за участие в шоу
Булыкин ждет сюрприза от «Локомотива» перед игрой с «Краснодаром»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон готова «уничтожить» шоу Маркл
«Хватит плакаться»: Дерипаска дал совет банкам из-за спора с маркетплейсами
Нарколог предостерег россиян от курения во время приема антибиотиков
На Западе признали способность Путина ставить условия по Украине
В российском селе соседи подрались из-за съеденного коровой чужого сена
Российский «Солнцепек» заставил Запад говорить о переломе в зоне СВО
В Севастополе возбудили дело после получения мошенниками 50 млн рублей
Служивший в украинских войсках ПВО бердянец попался на шпионаже
Военблогер рассказал о падении обороны ВСУ в Запорожье
Полиция вскрыла схему, через которую легализовали 3000 мигрантов
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.