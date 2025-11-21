В Москве таксист распылил газовый баллончик в лицо женщине

Таксист-мигрант распылил газовый баллончик в лицо женщине в районе Новоясеневского автовокзала в Москве, сообщает пресс-служба СК РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что водитель такси в Москве 10 октября напал на 17-летнюю пассажирку и изнасиловал ее. В СК РФ сообщили, что после случившегося подросток сразу обратилась в правоохранительные органы, злоумышленника арестовали.

До этого Шереметьево таксист из Таджикистана намеренно сбил сотрудника службы безопасности аэропорта после отказа платить за парковку. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что после инцидента водитель скрылся с места происшествия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Тем временем депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выразил мнение, что следует запретить принимать мигрантов на работу в ключевые отрасли российской экономики. По его словам, соответствующая инициатива призвана защитить отечественный рынок труда. Он отметил, что оппоненты называли инициативу недальновидной и популистской, прогнозируя остановку целых отраслей.