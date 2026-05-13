Толпы мигрантов устроили побоище на птицефабрике под Петербургом На птицефабрике под Петербургом подрались 60 мигрантов

Массовая драка работников произошла на птицефабрике в Ленинградской области, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону. Причиной потасовки стала словесная перепалка между выходцами из Средней и Южной Азии.

В общей сложности в конфликте приняли участие шестьдесят человек. В результате инцидента 20 человек были госпитализированы, — отметили в ведомстве.

После конфликта госпитализировали 20 человек, семь из которых находятся в тяжелом состоянии. После драки 12 человек доставили в отдел. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на востоке Москвы на Миллионной улице семейный праздник закончился трагедией: 41-летний мигрант зарезал своего 60-летнего брата во время застолья в честь рождения племянника. Подозреваемый переночевал в квартире с телом убитого, а утром обнаружил труп родственника с колото-резаными ранами. Мужчина признался, что не помнит причин конфликта и что это может быть связано с последствиями старой аварии.