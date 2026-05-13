Москвичам пообещали возвращение тепла в ближайшее время

В Москве 13 мая ожидается потепление свыше плюс 20 градусов, спрогнозировала в беседе с aif.ru синоптик Татьяна Позднякова. Специалист также допустила небольшие осадки в этот день. При этом, по ее мнению, такую погоду еще нельзя считать летней.

Температура воздуха начинает возвращаться к климатической норме. В среду [13 мая] мы ожидаем более комфортную погоду. Будет облачно с прояснениями, но уже без существенных осадков. Дневная температура в Москве достигнет отметки до плюс 23 градусов. В четверг может потеплеть еще на пару градусов. В субботу и воскресенье температура воздуха в Москве может приблизиться к отметке плюс 25 градусов, — отметила Позднякова.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в Москве и Подмосковье с 12 по 15 мая пройдут грозы с небольшими дождями. По словам синоптика, непогода может сохраниться и в выходные — с 16 по 17 мая.