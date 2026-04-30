Мигрант зарезал своего брата и забыл, зачем

На востоке Москвы на Миллионной улице семейный праздник закончился трагедией: 41-летний мигрант зарезал своего 60-летнего брата во время застолья в честь рождения племянника, сообщает издание «Московский комсомолец». Подозреваемый переночевал в квартире с телом убитого, а утром обнаружил труп родственника с колото-резаными ранами. Мужчина признался, что не помнит причин конфликта, что может быть связано с последствиями старой аварии.

После осознания случившегося злоумышленник попытался скрыться у другого члена семьи и обманывал жену погибшего, утверждая, что ушел до расправы. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого, который в итоге дал признательные показания. На данный момент мужчине уже предъявлены официальные обвинения в совершении убийства.

