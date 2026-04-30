Суд вынес меру пресечения мигранту, до смерти избившему девочку Подозреваемого в убийстве трехлетней девочки арестовали в Новосибирске

Подозреваемого в убийстве трехлетней девочки в Новосибирске арестовали, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, суд заключил его под стражу на два месяца.

Центральным районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 28-летнего иностранного гражданина, обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), — сказано в сообщении.

По версии следствия, 27 апреля 2026 года мужчина проявил крайнюю жестокость по отношению к дочери своей сожительницы. Он нанес ребенку не менее пяти ударов по лицу и три удара по голове. После этого обвиняемый с силой бросил девочку на матрас и еще раз ударил.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту убийства трехлетней девочки, подозреваемый задержан. Следователи уверены, что преступление совершил 29-летний сожитель матери ребенка. Девочку привезли в больницу, однако спасти пострадавшую не удалось.

До этого стало известно, что спустя несколько дней после исчезновения в Краснодарском крае нашли мертвой 11-летнюю школьницу. В ее убийстве подозревается 31-летний житель соседнего хутора, его задержали.