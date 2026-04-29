Школьницу нашли убитой в Краснодарском крае

Школьницу нашли мертвой в Краснодарском крае спустя несколько дней после исчезновения, пишет Telegram-канал SHOT. Подозреваемым по делу стал 31-летний житель соседнего хутора, его задержали.

По данным канала, девочка из поселка Стрелка в Темрюкском районе пропала 24 апреля. После школы около 16:00 она сообщила родителям, что идет гулять с друзьями, однако вечером домой не вернулась. В первый день родственники искали ее самостоятельно.

Позже к поискам подключились добровольцы и кинологи. Всего было задействовано около 600 человек, в том числе прибывших из других регионов, отдельно опрашивали водителей на трассах. В итоге тело школьницы обнаружили.

