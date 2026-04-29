Школьницу нашли убитой в Краснодарском крае

Пропавшую 24 апреля школьницу нашли мертвой в Краснодарском крае

Школьницу нашли мертвой в Краснодарском крае спустя несколько дней после исчезновения, пишет Telegram-канал SHOT. Подозреваемым по делу стал 31-летний житель соседнего хутора, его задержали.

По данным канала, девочка из поселка Стрелка в Темрюкском районе пропала 24 апреля. После школы около 16:00 она сообщила родителям, что идет гулять с друзьями, однако вечером домой не вернулась. В первый день родственники искали ее самостоятельно.

Позже к поискам подключились добровольцы и кинологи. Всего было задействовано около 600 человек, в том числе прибывших из других регионов, отдельно опрашивали водителей на трассах. В итоге тело школьницы обнаружили.

До этого сообщалось, что пропавшая после удара украинского БПЛА по жилому дому в Туапсе 16 апреля 14-летняя школьница была обнаружена погибшей. По словам источника, тело нашли под завалами пятиэтажного дома на улице Сочинской.

Ранее на открытом участке реки Томи в Кемеровской области нашли тело девятилетнего мальчика, провалившегося под лед вместе со старшим братом в декабре 2025 года. Останки ребенка обнаружили примерно в семи километрах от поселка Усть-Нарык.

