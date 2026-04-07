В Петербурге таксист угрожал другому водителю страйкбольным пистолетом

В Санкт-Петербурге таксист угрожал другому водителю страйкбольным пистолетом, сообщает «Петербург2». Причиной конфликта стало то, что водитель такси поставил машину так, что загородил проезд чужой машине.

Сообщается, что таксист оставил номер телефона под лобовым стеклом, однако пришел для того, чтобы отогнать машину, только через полчаса после звонка. Водитель заблокированного автомобиля решил обратиться к работодателю таксиста, однако такой шаг вызвал агрессию.

В разгаре конфликта таксист достал страйкбольный пистолет и направил его на оппонента. Водителя такси задержали сотрудники Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске разгорелся конфликт между женщиной и водителем такси, который, по словам сибирячки, угрожал ей битой. Инцидент произошел в одном из городских дворов.