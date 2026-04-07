07 апреля 2026 в 16:28

В Петербурге таксист угрожал другому водителю страйкбольным пистолетом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге таксист угрожал другому водителю страйкбольным пистолетом, сообщает «Петербург2». Причиной конфликта стало то, что водитель такси поставил машину так, что загородил проезд чужой машине.

Сообщается, что таксист оставил номер телефона под лобовым стеклом, однако пришел для того, чтобы отогнать машину, только через полчаса после звонка. Водитель заблокированного автомобиля решил обратиться к работодателю таксиста, однако такой шаг вызвал агрессию.

В разгаре конфликта таксист достал страйкбольный пистолет и направил его на оппонента. Водителя такси задержали сотрудники Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске разгорелся конфликт между женщиной и водителем такси, который, по словам сибирячки, угрожал ей битой. Инцидент произошел в одном из городских дворов.

Регионы
Санкт-Петербург
таксисты
Росгвардия
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

