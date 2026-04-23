Жасмин выделит 250 млн рублей на помощь жителям Дагестана после наводнений Жасмин и ее супруг направят 250 млн рублей на новое жилье для жителей Дагестана

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Манахимова) и ее супруг Илан Шор выделят 250 млн рублей на помощь для жителей Дагестана после сильных наводнений, пишет RT. Средства планируют потратить на новое жилье и восстановление пострадавшей республики.

Очень хочется, чтобы дома моих земляков как можно скорее снова наполнились жизнью, теплом и светом, — отметила Жасмин.

Певица отметила, что, согласно словам президента России Владимира Путина, жилье должны восстановить без лишнего формализма. Знаменитость добавила, что средства прежде всего направят пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям.

Ранее сообщалось, что Жасмин совместно с RT поможет трем семьям, пострадавшим от наводнения в Дагестане. Местные жители потеряли жилье и имущество.