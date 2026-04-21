Певица Жасмин совместно с RT поможет еще трем семьям в Дагестане

Певица Жасмин (настоящее имя — Сара Манахимова) совместно с RT поможет еще трем семьям, пострадавшим от наводнения в Дагестане, сообщает издание. Местные жители потеряли жилье и имущество.

Сообщается, что семье пенсионеров уже передали технику первой необходимости — стиральную машину и холодильник. Также певица покупает для них новую машину.

Еще одной семье с шестью детьми Жасмин передаст комплект мебели за 400 тыс. рублей для временного жилья. Семье участника СВО, который восстанавливается после ранения, певица передаст мебель и предметы первой необходимости.

Ранее RT и Жасмин помогли местной жительнице в Республике Дагестан, которая осталась без дома после потопа. Женщина также заботится о двух детях и пожилой матери.