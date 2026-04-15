RT и певица Жасмин помогли местной жительнице в Дагестане

RT и певица Жасмин (настоящее имя — Сара Манахимова) помогли местной жительнице в Республике Дагестан, которая осталась без дома после потопа, сообщает издание. Женщина также заботится о двух детях и пожилой матери.

Сейчас обо всем думаешь — как бы не сойти с ума от этого всего... У меня нет ни отца, ни брата, ни мужа. Есть только двое детей и мама. Приходится тянуть на себе. Я сама после операции, у меня в позвоночнике штифты, — рассказала пострадавшая.

Певица Жасмин, получившая от RT информацию о произошедшем, приобрела для семьи одежду и стиральную машину, а также взяла на себя оплату временного арендного жилья. Сейчас представители издания продолжают работу на месте происшествия, оказывая помощь местным жителям.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что регион отправил в Дагестан более 300 тонн гуманитарного груза. По его словам, гумпомощь включает в себя товары первой необходимости, продукты питания, воду, электрооборудование и стройматериалы.