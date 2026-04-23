«Мы помогаем»: Жасмин встретится с пострадавшими от паводков в Дагестане Жасмин решила встретиться с пострадавшими от паводков в Дагестане в апреле

Заслуженная артистка РФ Жасмин (Сара Шор) посетит Дагестан, девушка заявила РИА Новости, что встретится с пострадавшими от паводков семьями в конце апреля. По ее словам, они с мужем перевели в качестве помощи местным жителям около 250 млн рублей.

Многие семьи с огромным количеством детей остались без жилья. Таким семьям мы помогаем. Есть те, кто временно не может жить в своем доме, — для них мы берем жилье в аренду. Например, одной семье мы уже сняли квартиру на год, пока строится их дом, — сказала она.

Жасмин отметила, что Дагестан — это ее родина. Артистка добавила, что ее так воспитывали: людям в беде нужно помогать.

Ранее артистка сообщила, что, согласно словам президента России Владимира Путина, жилье должны восстановить без лишнего формализма. Знаменитость добавила, что средства прежде всего направят пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям.

Перед этим глава Дагестана Сергей Меликов информировал, что для жителей поселка Мамедкала в Дербентском районе Дагестана, которые лишились жилья из-за паводка, построят новые дома. В населенном пункте уже начался подбор земельных участков под застройку.