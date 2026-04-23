Жителей поврежденных домов в Самаре переселили в ПВР

Жители домов, которые были повреждены в результате атаки ВСУ на Самару, размещены в ПВР, сообщил глава города Иван Носков в МАКСе. По его словам, ремонт будет произведен за счет муниципалитета.
Разбитые окна в ближайшее время будут заменены за счет муниципалитета. Электричество в зданиях восстановлено. Жители переведены в пункты временного размещения, им обеспечено питание и психологическая поддержка, — написал он.
Глава города отметил, что после падения обломков украинского беспилотника на крышу жилого дома в Самаре ввели режим повышенной готовности. Электричество уже восстановили.
Утром 23 апреля в Самарской области была зафиксирована атака вражеских беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате прилетов в Новокуйбышевске и Самаре обломки одного из дронов ВСУ упали на крышу многоквартирного дома, есть пострадавшие и один погибший.
Позже Федорищев добавил, что Вооруженные силы Украины продолжают атаковать территорию Самарской области. По его словам, в регионе работают системы противовоздушной обороны.