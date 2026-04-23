Жителей поврежденных домов в Самаре переселили в ПВР Глава Самары Носков: жителей поврежденных домов разместили в ПВР

Жители домов, которые были повреждены в результате атаки ВСУ на Самару, размещены в ПВР, сообщил глава города Иван Носков в МАКСе. По его словам, ремонт будет произведен за счет муниципалитета.

Разбитые окна в ближайшее время будут заменены за счет муниципалитета. Электричество в зданиях восстановлено. Жители переведены в пункты временного размещения, им обеспечено питание и психологическая поддержка, — написал он.

Глава города отметил, что после падения обломков украинского беспилотника на крышу жилого дома в Самаре ввели режим повышенной готовности. Электричество уже восстановили.