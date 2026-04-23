Кремль своевременно сообщит, кто из зарубежных лидеров приедет в Москву на празднование 9 Мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводятся в канале Кремля в МАКСе. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также подтверждал, что целый ряд государственных деятелей изъявили желание прибыть в Россию на День Победы.

Безусловно, мы своевременно сообщим, какие гости разделят с нами радость праздника Победы, — сказал представитель Кремля.

Известно, что Кремль уже открыл аккредитацию журналистов на мероприятия на Красной площади, посвященные Дню Победы. Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в ВОВ состоится 5 мая, а сам парад — 9 мая.

Ранее в Танзании, Армении, Ливане и Египте стартовала международная акция «Георгиевская ленточка». В армянском Дилижане провели памятные мероприятия на месте захоронения воинов ВОВ. Участники возложили цветы к братской могиле, где покоятся 22 советских солдата, и раздали георгиевские ленточки. К мероприятию присоединились сотрудники посольства России.