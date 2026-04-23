23 апреля 2026 в 07:27

В Самаре и Новокуйбышевске перенесли уроки из-за угрозы атаки БПЛА

Учебные занятия первой смены перенесены в школах Самары и Новокуйбышевска из-за угрозы атаки БПЛА, написал губернатор области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. Уроки пройдут во второй половине дня.

Дополнительная информация будет доводиться классными руководителями в родительских чатах, — добавил глава региона.

По предварительным данным, в Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия пострадали люди. Также сообщается об одном погибшем.

Обломки беспилотника упали на крышу жилого дома. В регионе несколько раз включались сирены экстренного оповещения, в связи с чем местные власти обратились к жителям с просьбой укрыться в защитных сооружениях и соблюдать меры безопасности.

Из-за угрозы атаки БПЛА в Самаре временно приостановили движение общественного транспорта. Кроме того, ограничен проезд на улицах рядом с домом, куда упали обломки беспилотника.

Ранее стало известно, что в ночь на 23 апреля силы ПВО ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами страны. Минобороны РФ сообщило, что ликвидация была осуществлена над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

