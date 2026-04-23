В Самаре и Новокуйбышевске перенесли уроки из-за угрозы атаки БПЛА

Учебные занятия первой смены перенесены в школах Самары и Новокуйбышевска из-за угрозы атаки БПЛА, написал губернатор области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. Уроки пройдут во второй половине дня.

Дополнительная информация будет доводиться классными руководителями в родительских чатах, — добавил глава региона.

По предварительным данным, в Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия пострадали люди. Также сообщается об одном погибшем.

Обломки беспилотника упали на крышу жилого дома. В регионе несколько раз включались сирены экстренного оповещения, в связи с чем местные власти обратились к жителям с просьбой укрыться в защитных сооружениях и соблюдать меры безопасности.

Из-за угрозы атаки БПЛА в Самаре временно приостановили движение общественного транспорта. Кроме того, ограничен проезд на улицах рядом с домом, куда упали обломки беспилотника.

Ранее стало известно, что в ночь на 23 апреля силы ПВО ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами страны. Минобороны РФ сообщило, что ликвидация была осуществлена над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей.