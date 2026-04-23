Балицкий оценил последствия ночного удара ВСУ по Запорожской области

Последствия ночного удара ВСУ по энергосистеме Запорожской области оказались серьезными, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в МАКСе. По его словам, в регионе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения продолжаются. Последствия удара, который противник нанес энергетической системе области, существенные, — написал он.

Губернатор обратился к жителям населенных пунктов, затронутых отключениями, с просьбой набраться терпения. Он заверил, что специалисты работают без остановки и будут продолжать до полной стабилизации подачи электричества.

Ранее житель Каменки-Днепровской в Запорожской области стал жертвой атаки дрона. Как заявил Балицкий, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В результате падения фрагментов дрона загорелась кровля здания приемного покоя ГБУЗ «Каменско-Днепровская ЦРБ».

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ атаковали регион с использованием управляемых ракет большой дальности «Нептун». По его словам, четыре жилых дома полностью уничтожены, еще 15 домов повреждены, одна женщина получила ранения.