С Ильи Варламова намерены принудительно взыскать крупный долг

С блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) принудительно взыскивают долг в размере почти 245 тыс. рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и документы. Речь идет о невыплаченных штрафах и исполнительских сборах.

В конце июня 2024 года Варламова оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России. Поскольку блогер не выплатил штраф вовремя, спустя почти год, в мае 2025 года, эту сумму удвоили, после чего приставы начали взыскивать с него 50 тыс. рублей. По данным на 21 апреля, задолженность по этому исполнительному документу сохранялась в полном объеме.

Помимо этого, 15 января 2026 года в отношении Варламова возбудили еще одно исполнительное производство. Основанием стал акт Роскомнадзора по делу об административном правонарушении, предусматривающий взыскание штрафа иного органа в размере 174 тыс. рублей, а также исполнительского сбора в сумме почти 21 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма принудительного взыскания с блогера достигла почти 245 тыс. рублей.

Ранее Варламов стал участником дорожной аварии в японском городе Саппоро на острове Хоккайдо. Инцидент произошел вечером на скользкой дороге, где в его автомобиль врезалась машина под управлением местной жительницы.