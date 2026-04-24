24 апреля 2026 в 09:44

В ФСБ раскрыли, сколько нападений в школах пресечено с 2018 года

ФСБ: с 2018 года в РФ пресечено 306 нападений в школах под влиянием интернета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спецслужбы Украины используют иностранные мессенджеры и интернет-ресурсы для вовлечения молодежи в противоправную деятельность, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В ведомстве уточнили, что с 2018 года в РФ пресечено 306 вооруженных нападений в школах, которые планировались под влиянием извне.

С указанного времени совершено 20 нападений на российские образовательные учреждения, в результате которых 57 человек погибли, 203 — ранены. На стадии подготовки пресечены 306 вооруженных нападений, — уточнили в ФСБ.

Ранее пять человек пострадали в результате стрельбы из арбалета в челябинской школе № 32, расположенной в Ленинском районе. Это сам нападавший, его одноклассница, а также три педагога. Стрела попала 15-летней девочке в голову, ее госпитализировали с резаной травмой. Сам злоумышленник пострадал, пытаясь сбежать через окно.

До этого выяснилось, что после нападения подростка с ножом на школу в Подмосковье правоохранители возбудили уголовное дело. С задержанным учеником седьмого класса работали следователи, они устанавливают причины его поступка. Из-за нападения пострадал один из учащихся.

