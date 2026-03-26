Названо число пострадавших при нападении на школу в Челябинске Пять человек пострадали в результате стрельбы в школе Челябинска

Пять человек, предварительно, пострадали в результате стрельбы из арбалета в челябинской школе № 32, расположенной в Ленинском районе, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, это сам нападавший, его одноклассница, а также три педагога.

Отмечается, что стрела попала 15-летней девочке в голову, ее госпитализировали с резаной травмой. Сам злоумышленник сломал себе ноги, пытаясь сбежать через окно. У учителей диагностировали химические ожоги глаз и лица. Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что подросток, напавший на школу, принес с собой целый арсенал — пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. ЧП произошло во время урока — 15-летний ученик забежал в класс, распылил газ и выстрелил в учителя из арбалета, однако стрела попала в одноклассницу.

До этого в Петергофе задержали 60-летнего мужчину, который несколько раз выстрелил в сторону 16-летнего подростка из пневматического пистолета. Инцидент произошел на Парковой улице в Петродворцовом районе. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.