Покушение на руководство РКН готовили молодые сторонники неофашистов

Руководителей Роскомнадзора планировали взорвать сторонники неофашистской и праворадикальной идеологии, действовавшие под контролем украинских спецслужб, рассказали РИА Новости в ЦОС ФСБ. Покушение готовили семь человек, которые хотели установить бомбу под днище машины.

Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины, — подтвердили в Центре общественных связей.

Задержание участников экстремистской ячейки проходило в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Все они оказались приверженцами радикальных взглядов и выполняли задачи по сбору данных о перемещении чиновников. Украинские кураторы вышли с ними на связь через Telegram.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала попытку покушения на высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора. При попытке задержания лидера террористической группы в столице произошло боестолкновение.

Также ФСБ показала видео задержания представителей неофашистской группировки. На кадрах запечатлен как момент ареста, так и обыски в квартире подозреваемых.