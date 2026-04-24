24 апреля 2026 в 10:19

«Доверительные отношения»: глава МИД Японии о переговорах с Лавровым

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги рассказал, что между ним и российским коллегой Сергеем Лавровым сложились доверительные отношения. По его словам, которые приводит РИА Новости, они даже вместе пили водку и виски.

Кроме того, как я уже говорил, в декабре я посетил Москву, где мы провели продолжительные переговоры. Мы, конечно, пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Я считаю, что между нами сложились доверительные отношения, — сообщил министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что близко знаком с экс-премьером Великобритании Тони Блэром и даже ночевал у него дома. По словам главы государства, они «пили кофе в пижамах».

До этого глава МИД КНДР Цой Сон Хи подтвердила, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стал краеугольным камнем для дальнейшего развития корейско-российских отношений. Она отметила, что отношения двух стран продолжают развиваться во всех направлениях.

