Ростовский суд отправил в тюрьму троих мужчин за подготовку теракта

Трое мужчин осуждены на сроки от восьми до 10 лет за подготовку теракта в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда. В публикации сказано, что они собирались поджечь здание военного комиссариата, передает ТАСС.

В материале указано, что один из граждан является членом незарегистрированного леворадикального объединения. Именно у него возник первоначальный преступный замысел.

Вместе они выбрали целью здание военкомата Советского и Железнодорожного районов, — сказал представитель суда.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае. С участием 57-летней гражданки Германии в Пятигорске готовился взрыв у объекта одного из силовых ведомств. В рюкзаке женщины силовики обнаружили взрывчатку.

До этого 55-летнего россиянина приговорили к 18 годам тюрьмы. Его признали виновным в попытке совершения теракта и государственной измене. До совершения преступлений гражданин Украины оформил российское гражданство и проживал на территории Мордовии.

Тем временем суд арестовал на два месяца двух обвиняемых в попытке подрыва здания силового ведомства в Пятигорске. Отмечалось, что они намеревались совершить теракт с целью дестабилизации деятельности органов власти.