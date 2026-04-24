Юрист рассказала, кого из россиян не вправе привлекать к работе в праздники Юрист Шайдуллина: беременных не вправе привлекать к работе в праздничные дни

Работодатели не вправе привлекать беременных женщин и несовершеннолетних к труду в праздничные дни, заявила в беседе с «Москвой 24» юрист Рината Шайдуллина. Аналогично и с сотрудниками, которые не дали письменное согласие на занятость в этот период. По закону руководство может вызвать человека на работу в праздники только в самых крайних случаях, например для предотвращения производственной аварии.

В остальных же случаях привлечь сотрудника к выполнению обязанностей в выходной или праздник возможно только с его письменного согласия. Исключение — беременные и несовершеннолетние: по закону они вообще не должны трудиться в такие дни, даже если не против. Кстати, если сотрудник выйдет в праздник всего на несколько часов, оплачивать будут только их, а вот отгул за сам факт выхода все равно можно взять на целый день, — подчеркнула Шайдуллина.

По ее словам, подчиненным, которых руководство незаконно принуждает выйти на работу без их согласия, нужно обращаться с жалобой в Государственную инспекцию труда и прокуратуру. В таких случаях работодателям грозит штраф за нарушение трудового законодательства в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что конфликт на работе может стать причиной увольнения, но только если он связан с конкретным дисциплинарным нарушением, а не с «токсичным» поведением или слухами. По его словам, Трудовой кодекс четко определяет основания для расторжения договора по инициативе работодателя, и любые другие причины недопустимы.