09 апреля 2026 в 14:34

Россиянам назвали неочевидную причину увольнения

Юрист Русяев: конфликт на рабочем месте может стать поводом для увольнения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Конфликт на рабочем месте может стать поводом для увольнения, но только в том случае, если он выражается в конкретном дисциплинарном проступке, а не в «токсичности» или сплетнях, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, перечень оснований для расторжения договора по инициативе работодателя в Трудовом кодексе является исчерпывающим, придумывать собственные причины строго запрещено.

В трудовом законодательстве нет такого основания для увольнения, как «токсичность», «сплетни» или «конфликтный характер». Перечень окончания договора с сотрудником по инициативе работодателя в ТК РФ является исчерпывающим. Придумывать собственные причины он не вправе. Заставлять писать заявление по собственному желанию вместо законной процедуры тоже запрещено. Конфликт на рабочем месте может стать поводом для увольнения только в одном случае — если он выражается в конкретном дисциплинарном проступке, то есть в неисполнении или ненадлежащем исполнении трудовых обязанностей по вине работника. При этом сами правила поведения должны быть где-то зафиксированы, — сказал Русяев.

По его мнению, схема «одна ссора — и сразу увольнение» по большей части незаконна и сотруднику вначале должно быть сделано замечание или выговор. Он добавил, что сразу расстаться с работником можно, если конфликт подпадает под иное основание из закона, например разглашение тайны.

Схема «одна ссора — и сразу увольнение» в большинстве ситуаций незаконна. Для рядового сотрудника первым шагом будет замечание или выговор. Увольнение возможно только при неоднократном неисполнении обязанностей и при условии, что у работника уже есть действующее дисциплинарное взыскание. Верховный суд отдельно подчеркивает, что работодатель обязан доказать и факт предыдущего взыскания, и то, что новое нарушение действительно касалось именно трудовых обязанностей. Сразу расстаться с сотрудником можно, если конфликт одновременно подпадает под иное основание из закона. Например, разглашение охраняемой законом тайны, включая персональные данные, — заключил Русяев.

Ранее психолог-консультант Анастасия Быстрова заявила, что отсутствие инициативы, нежелание участвовать в корпоративной жизни и выполнение лишь обязательного минимума задач указывают на «тихое увольнение» сотрудника. По ее словам, такой работник уже внутренне покинул компанию, но формально продолжает числиться в штате и получать зарплату.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подсел и стал лапать»: мигрант переспал с 11-летней девочкой на Урале
Меньше действий — больше жизни: новая логика быта
Экономист предположил, как может измениться ключевая ставка в России
«Займет годы»: американист назвал важный нюанс выхода США из НАТО
Хасбик продал машину и поддержал Дагестан крупным пожертвованием
Синоптик ответил, какую погоду ждать москвичам на Пасху
Суд арестовал врио мэра Нововоронежа по делу о взятке
Иммунолог предупредил о самом опасном периоде для аллергиков
Лидер «СР» рассказал, как Россия может повысить МРОТ до 60 тыс. рублей
«ВКонтакте» и NEWS.ru подвели итоги конкурса
В редакции «Новой газеты» в Москве начались обыски
Экс-участница Comedy Woman раскрыла планы на Пасху
Гастроэнтеролог рассказала, какие краски нельзя использовать для пасхальных яиц
Тысячи иранцев почтили память Хаменеи на 40-й день траура
«Интуитивное чувство»: академик раскрыл будущее российских баз на Луне
Непомнящий назвал ожидаемой победу «Спартака» над «Зенитом» в Кубке России
Муж без лица, рыдания детей: в Добрянке похоронили убитую школьником учительницу
Известный тренер похвалил «Спартак» за матч против «Зенита»
Императорские пингвины оказались под угрозой исчезновения
Бледанс рассказала о личной традиции на Пасху
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

