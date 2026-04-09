Россиянам назвали неочевидную причину увольнения

В трудовом законодательстве нет такого основания для увольнения, как «токсичность», «сплетни» или «конфликтный характер». Перечень окончания договора с сотрудником по инициативе работодателя в ТК РФ является исчерпывающим. Придумывать собственные причины он не вправе. Заставлять писать заявление по собственному желанию вместо законной процедуры тоже запрещено. Конфликт на рабочем месте может стать поводом для увольнения только в одном случае — если он выражается в конкретном дисциплинарном проступке, то есть в неисполнении или ненадлежащем исполнении трудовых обязанностей по вине работника. При этом сами правила поведения должны быть где-то зафиксированы, — сказал Русяев.

Схема «одна ссора — и сразу увольнение» в большинстве ситуаций незаконна. Для рядового сотрудника первым шагом будет замечание или выговор. Увольнение возможно только при неоднократном неисполнении обязанностей и при условии, что у работника уже есть действующее дисциплинарное взыскание. Верховный суд отдельно подчеркивает, что работодатель обязан доказать и факт предыдущего взыскания, и то, что новое нарушение действительно касалось именно трудовых обязанностей. Сразу расстаться с сотрудником можно, если конфликт одновременно подпадает под иное основание из закона. Например, разглашение охраняемой законом тайны, включая персональные данные, — заключил Русяев.

Ранее психолог-консультант Анастасия Быстрова заявила, что отсутствие инициативы, нежелание участвовать в корпоративной жизни и выполнение лишь обязательного минимума задач указывают на «тихое увольнение» сотрудника. По ее словам, такой работник уже внутренне покинул компанию, но формально продолжает числиться в штате и получать зарплату.