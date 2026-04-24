24 апреля 2026 в 12:29

В МИД РФ предупредили о росте украинской активности в Африке

Захарова: террористическая деятельность Киева будет разрастаться в Африке

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Украина ведет террористическую деятельность как в Европе, так и в Африке, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, активность Киева на соседнем континенте, вероятно, будет только расти.

Киевский режим потребляет оружие для ведения террористической деятельности как на территории Европейского континента, так теперь и на других континентах. В частности, наверное, к сожалению, деятельность террористическая станет еще более масштабной на территории Африки, — отметила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский в вопросе поставок европейских дронов действует по логике террориста и преступника. По ее словам, украинский лидер пытается связать всех круговой порукой, чтобы «замазать» и втянуть в свои преступные схемы.

До этого Захарова отмечала, что западные страны пользуются украинцами еще хуже, чем рабами в колониальную эпоху. Она отметила, что граждане Украины вынуждены «за полкопейки» обслуживать иностранцев. По словам представителя МИД, украинцев используют «как разнорабочих». Они рассеялись по Европе, где граждан страны ждала ужасная участь, добавила Захарова.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

