Медведев заявил о подвиге бойцов СВО как части истории Отечества

Подвиги наследников поколения победителей — бойцов специальной военной операции — уже вошли в историю России, заявил председатель партии «Единая Россия», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в видеообращении к участникам акции «Диктант Победы». По его словам, они выступают против неонацизма, передает ТАСС.

Ключевой темой «Диктанта Победы» в этом году стало 130-летие со дня рождения маршала Георгия Жукова, уточнил политик. Он также подчеркнул, что особое место в акции занимают вопросы, посвященные спецоперации. По словам Медведева, инициатива включать тематику СВО в диктант получила широкую поддержку общества и стала неотъемлемой частью этого мероприятия.

Ранее в Танзании, Армении, Ливане и Египте стартовала международная акция «Георгиевская ленточка». В армянском Дилижане провели памятные мероприятия на месте захоронения воинов ВОВ. Участники возложили цветы к братской могиле, где покоятся 22 советских солдата, и раздали георгиевские ленточки. К мероприятию присоединились сотрудники посольства России.