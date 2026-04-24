ФАС заставила крупного оператора поделиться инфраструктурой с конкурентами

«Ловител» обеспечил другим операторам доступ к инфраструктуре по предписанию ФАС

Компания «Ловител» исполнила предписание ФАС России и открыла другим операторам связи доступ к своей инфраструктуре. «Ловител», входящий в группу ПИК и обслуживающий новостройки девелопера в Москве и Петербурге, ранее ограничивал жильцов в выборе провайдеров.

Оператор «Ловител» разработал и разместил на официальном сайте порядок доступа к кабельной канализации. Документ устанавливает недискриминационные условия размещения другими операторами связи своих сетей на инфраструктуре «Ловител» за экономически обоснованную плату, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что доступ к кабельной канализации позволит операторам разработать проекты монтажа сетей в домах ПИК и направить их управляющим компаниям. Это, в свою очередь, расширит выбор провайдеров для граждан, проживающих в этих многоквартирных домах.

Ранее оператор МТС по итогам дела о повышении тарифов вернул старые цены. Как сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский, предприятие заплатило в бюджет 634 млн рублей штрафа.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

