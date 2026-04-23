Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 12:28

Оператор МТС ввел прежние тарифы по требованию ФАС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Оператор МТС по итогам дела о повышении тарифов вернул старые цены, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский. По его словам, предприятие заплатило в бюджет 634 млн рублей штрафа, передают «Вести».

Речь идет о том, что в конце ноября 2025 года МТС и ФАС урегулировали спор о повышении тарифов за 2024 год, тогда было подписано мировое соглашение. В апреле-мае 2024 года компания в среднем на 8% увеличила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов человек.

Роскомнадзор ранее сообщил, что аннулировал 1967 лицензий у 1025 операторов связи с начала года. Как правило, такое решение принималось из-за отсутствия обязательной отчетности и подачи недостоверных данных.

Также Роскомнадзор наказал ряд российских операторов за нарушение правил пропуска трафика через ТСПУ. По 15 фактам назначены штрафы на общую сумму 4 млн рублей, еще в пяти случаях ведомство ограничилось предупреждениями. Восемь случаев рассмотрят в суде. С начала 2023 года РКН обязал операторов пропускать весь интернет-трафик через технические средства противодействия угрозам.

Общество
МТС
цены
операторы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.