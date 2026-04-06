Суды наказали 28 операторов связи за неполное пропускание интернет-трафика

Роскомнадзор наказал ряд российских операторов за нарушение правил пропуска трафика через ТСПУ, сообщает РИА Новости. По 15 фактам назначены штрафы на общую сумму 4 млн рублей, еще в пяти случаях ведомство ограничилось предупреждениями. Восемь случаев рассмотрят в суде.

В период с 15 октября 2025-го по 31 марта 2026 года территориальные управления Роскомнадзора оформили материалы в отношении 28 операторов связи за нарушение требований к пропуску трафика, — рассказали в ведомстве.

С начала 2023 года РКН обязал операторов пропускать весь интернет-трафик через технические средства противодействия угрозам. Невыполнение этого требования ведомство расценило как создание непосредственной угрозы для россиян.

До этого РКН отметил рост числа DDoS-атак на Россию. Аналитики зафиксировали прямую связь между слухами о блокировке мессенджера Telegram и активностью хакеров. В РКН добавили, что в обычных условиях система фиксирует в среднем 350 атак в неделю, но с 26 февраля их число за неделю выросло в несколько раз.