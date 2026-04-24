Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 13:20

«Агрессивный характер»: Захарова о гегемонизме США даже в космосе

Захарова: политика США в космосе становится более агрессивной

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Политика США в космосе становится все более агрессивной, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Вашингтон открыто заявляет об амбициях на доминирование в околоземном пространстве.

Политика же США в космической сфере приобретает все более агрессивный, провокационный характер. <...> Под завесой опять же мнимой российской, как они говорят, угрозы американцы при активной поддержке ряда сателлитов активизируют шаги, которые направлены на размещение в космосе оружейных систем и наращивания там силового потенциала, — отметила Захарова.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев допустил, что президент США Дональд Трамп намерен ослабить позиции России и Китая с помощью атак на Иран. По его мнению, Трамп пытается установить контроль над всеми транспортными коридорами как сухопутными, так и морскими.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что Иран наносит большой ущерб международной репутации США как сверхдержавы. Кроме того, по его мнению, несмотря на собранную армаду и десятки военных баз, американцы утратили авторитет регионального гегемона.

Власть
США
Мария Захарова
Космос
Самое популярное
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.