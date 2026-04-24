Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 14:25

Эксперт раскрыл, что будет со ставками по вкладам после решения ЦБ

Аналитик Гамзаев: ставки по вкладам прошли пик и снизятся до 9,5% к лету

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

После решения ЦБ о снижении ключевой ставки до 14,5% банки начнут плавно снижать ставки по депозитам уже в ближайшие недели, а их доходность достигнет минимума — 9,5-10% — к лету 2026 года, рассказал NEWS.ru директор по развитию финансовых продуктов Магомед Гамзаев. По его словам, рынок уже прошел пик доходности, и вкладчикам не стоит рассчитывать на прежние сверхвысокие проценты.

Банки традиционно реагируют на ожидания, а не на факт, поэтому часть снижения уже заложена в текущие предложения. В ближайшие недели мы увидим диапазон по вкладам на уровне 12,5–14% годовых в топовых продуктах. Фиксации на этих уровнях ждать не стоит — тренд будет нисходящим, — сказал Гамзаев.

По его словам, регулятор подтвердил переход к циклу умеренного смягчения политики, но сохраняет сдержанную риторику, не обещая быстрых шагов. Для вкладчиков это означает предсказуемый сценарий: ставки уже прошли максимум.

Эксперт прогнозирует, что к лету 2026 года максимальные ставки могут опуститься до 12–12,5%, а минимальные — в район 9,5–10% годовых, особенно по коротким срокам.

Ранее сообщалось, что Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%. Регулятор продолжил смягчение ДКП с шагом в 50 б.п. Динамика внутреннего спроса, как отметили в ЦБ, приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг.

Экономика
Россия
Банк России
ключевая ставка
вклады
доходность
Наталья Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
В Алма-Ате ученица принесла топор в школу
Экс-игрока сборной Латвии хотят лишить лицензии тренера из-за СВО
У работающих россиян стали чаще выявлять когнитивные болезни
«Кремлевский балет» представил спектакль «Тщетная предосторожность»
Директор Волжской лиги КВН попался с наркотиками
Топка печи в частном доме обернулась трагедией в Троицке
Во Львове стало негде хоронить погибших бойцов ВСУ
Хинштейн раскрыл последствия «подлого удара ВСУ» по Курской области
Мэр Сочи рассказал о подготовке к туристическому сезону
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.