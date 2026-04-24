Эксперт раскрыл, что будет со ставками по вкладам после решения ЦБ Аналитик Гамзаев: ставки по вкладам прошли пик и снизятся до 9,5% к лету

После решения ЦБ о снижении ключевой ставки до 14,5% банки начнут плавно снижать ставки по депозитам уже в ближайшие недели, а их доходность достигнет минимума — 9,5-10% — к лету 2026 года, рассказал NEWS.ru директор по развитию финансовых продуктов Магомед Гамзаев. По его словам, рынок уже прошел пик доходности, и вкладчикам не стоит рассчитывать на прежние сверхвысокие проценты.

Банки традиционно реагируют на ожидания, а не на факт, поэтому часть снижения уже заложена в текущие предложения. В ближайшие недели мы увидим диапазон по вкладам на уровне 12,5–14% годовых в топовых продуктах. Фиксации на этих уровнях ждать не стоит — тренд будет нисходящим, — сказал Гамзаев.

По его словам, регулятор подтвердил переход к циклу умеренного смягчения политики, но сохраняет сдержанную риторику, не обещая быстрых шагов. Для вкладчиков это означает предсказуемый сценарий: ставки уже прошли максимум.

Эксперт прогнозирует, что к лету 2026 года максимальные ставки могут опуститься до 12–12,5%, а минимальные — в район 9,5–10% годовых, особенно по коротким срокам.

Ранее сообщалось, что Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%. Регулятор продолжил смягчение ДКП с шагом в 50 б.п. Динамика внутреннего спроса, как отметили в ЦБ, приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг.