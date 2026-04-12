12 апреля 2026 в 12:45

Пушков назвал США «падающим гегемоном»

Сенатор Пушков: США утратили статус регионального гегемона на Ближнем Востоке

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
США стали «падающим гегемоном», заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По словам сенатора, эпоха американской сверхдержавы заканчивается, что подтвердила в том числе война на Ближнем Востоке.

Несмотря на собранную армаду и десятки военных баз, США утратили авторитет регионального гегемона и не сумели обеспечить безопасность союзных с ними арабских стран Персидского залива, — отметил он.

До этого стало известно, что глава США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио находились на поединке турнира UFC, когда вице-президент Джей Ди Вэнс объявил об отсутствии соглашения с Ираном. В зале хозяин Белого дома сидел рядом с Рубио и американским послом в Индии Серджио Гором. По словам источников, Трамп и госсекретарь улыбались и наслаждались боем.

Ранее советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что ситуация вокруг Ирана заставляет правительство ОАЭ начать пересмотр международных и региональных отношений, чтобы определить надежность своих партнеров. По его словам, руководство ОАЭ намерено точно выяснить, «на кого можно положиться» в нынешней ситуации.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

