Суд перевел в закрытый режим процесс по второму делу Тимура Иванова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд сделал закрытым процесс по второму делу против экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, сообщает РИА Новости. Он проходит фигурантом по делу о взятках на 1,3 млрд рублей.

По информации журналистов, прокурор сделал соответствующее ходатайство в начале рассмотрения дела по существу. Он сослался на то, что в материалах дела содержатся данные по 94 контрактам, заключенным Ивановым от имени Минобороны. Прокурор отметил, что их исследование может привести к разглашению тайны, охраняемой законом.

Защита экс-замминистра обороны выступила против закрытия процесса. По мнению адвоката Иванова, сторона обвинения привела надуманные поводы для такого решения и предложил исследовать в закрытом режиме только указанные контракты.

Ранее сообщалось, что Иванов не признает обвинения в незаконном обороте оружия. Во время допроса обвиняемый заявил о неосторожности при принятии в подарок дуэльных пистолетов, которые впоследствии оказались боеспособными. Эксперты-криминалисты подтвердили, что оружие находится в рабочем состоянии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
