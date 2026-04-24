Суд перевел в закрытый режим процесс по второму делу Тимура Иванова

Суд сделал закрытым процесс по второму делу против экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, сообщает РИА Новости. Он проходит фигурантом по делу о взятках на 1,3 млрд рублей.

По информации журналистов, прокурор сделал соответствующее ходатайство в начале рассмотрения дела по существу. Он сослался на то, что в материалах дела содержатся данные по 94 контрактам, заключенным Ивановым от имени Минобороны. Прокурор отметил, что их исследование может привести к разглашению тайны, охраняемой законом.

Защита экс-замминистра обороны выступила против закрытия процесса. По мнению адвоката Иванова, сторона обвинения привела надуманные поводы для такого решения и предложил исследовать в закрытом режиме только указанные контракты.

Ранее сообщалось, что Иванов не признает обвинения в незаконном обороте оружия. Во время допроса обвиняемый заявил о неосторожности при принятии в подарок дуэльных пистолетов, которые впоследствии оказались боеспособными. Эксперты-криминалисты подтвердили, что оружие находится в рабочем состоянии.