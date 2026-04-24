24 апреля 2026 в 13:19

Увольнение учителя за обращение к ученикам «дебилоиды» признали законным

Увольнение учителя в Одинцове за слово «дебилоиды» признали законным

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным увольнение учителя русского языка и литературы из образовательного центра «Багратион» в Одинцове Елены Гудович, передает ТАСС. В материале указано, что такое решение было принято из-за оскорбления «дебилоиды» в адрес учеников, которые были признаны нарушением педагогической этики и аморальным проступком.

Жалоба Гудович Е. Л. на решение Одинцовского городского суда Московской области оставлена без удовлетворения, решение суда апелляционной инстанции оставлено — без изменения, — сказано в судебном документе.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что в России нужно установить административную ответственность за оскорбление школьных педагогов. Политик подчеркнул, что главная цель предлагаемой меры — не карательная, а превентивная, направленная на предотвращение конфликтов в образовательной среде.

Тем временем депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили создать в регионах России службы психологического сопровождения для учителей, как говорится в обращении на имя министра просвещения Сергея Кравцова. Авторами инициативы выступили Ксения Горячева, Анна Скрозникова и Антон Ткачев.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

