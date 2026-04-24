Перепалка в баре закончилась выстрелом в ногу Babr Mash: подросток выстрелил в мужчину возле бара в Улан-Удэ

Возле бара в Улан-Удэ подросток выстрелил в мужчину, сообщил Telegram-канал Babr Mash. Инцидент начался с перепалки в заведении «Сфера» на улице Сахьяновой, после чего ссора быстро переросла в уличную драку.

В ходе потасовки 17-летний юноша достал пневматическое оружие и выстрелил оппоненту в ногу, уточнили в правоохранительных органах. Раненому мужчине удалось скрыться с места происшествия.

Юного стрелка задержали и доставили в отдел полиции, отметили авторы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Волгоградской области мужчина открыл стрельбу прямо на улице. Согласно предварительным данным, стрелок ранил свою жену и убил ее любовника на почве ревности. Стало известно, что в результате происшествия также пострадал прохожий.

До этого инцидент со стрельбой произошел 16 апреля в поселке Аккермановка. Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать мужчину из федерального розыска, однако тот при виде полиции открыл по ним огонь и скрылся.