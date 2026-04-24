Мексиканец задолжал дочери из Петербурга более 100 тыс. рублей алиментов

Гражданин Мексики накопил долг по алиментам в адрес дочери из Петербурга более 100 тыс. рублей, сообщает Neva.today. Он пытался оправдаться тем, что ему помешал языковой барьер.

Сообщается, что на приемах у приставов фигуранту помогал переводчик. Однако даже тогда он продолжал настаивать, что не понимает требований в свой адрес. Позже появилась информация о том, что мужчина оказывает услуги репетитора на русском языке. При предъявлении этих фактов нарушитель сдался и признал наличие долга.

Ранее сообщалось, что в шкафу у истекающего кровью жителя Благовещенска обнаружили неплательщика алиментов, который находился в розыске. Поводом для визита полиции стало обращение женщины — злоумышленника быстро задержали.