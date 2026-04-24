24 апреля 2026 в 12:06

Петербургское кафе обвинило группу Dabro в краже логотипа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Петербургское кафе обвинило популярную казанскую группу Dabro в краже логотипа и товарного знака, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Противостояние заведения и музыкантов дошло до суда, в результате чего точке общепита пришлось сменить вывеску.

Конфликт начался после того, как в 2018 году ООО «ДА БРО» зарегистрировало товарный знак DaBro для своей стритфуд-точки. Спустя пять лет участник дуэта Михаил Засидкевич обратился в Роспатент и доказал, что на момент открытия кафе группа уже была широко известна. Несмотря на то что свой логотип Dabro зарегистрировали только в 2020 году, патентное ведомство аннулировало регистрацию знака за общепитом из-за схожести названий.

Владелец заведения оспорил решение в суде, приложив заключение лингвиста, но проиграл. По информации источника, предприниматель утверждает, что логотип в 2017 году нарисовал его знакомый художник, а братья Засидкевичи сначала просили подарить им знак, а получив отказ, присвоили его. Заведение вновь подало кассационную жалобу.

Ранее американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer обратилась в Палату по патентным спорам с требованием аннулировать товарный знак «Розовая пантера», принадлежащий структуре торговой сети «Магнит». Претензия касается регистрации бренда на тепличный комплекс «Гринхаус» по классу овощей и фруктов.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
