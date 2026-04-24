Захарова раскрыла, с кем Лавров проведет переговоры в конце апреля Захарова анонсировала визит Лаврова в Астану

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29–30 апреля посетит Астану, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, дипломат проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Глава российского внешнеполитического ведомства будет принят президентом Казахстана и проведет переговоры с министром иностранных дел этой страны. Основное внимание в ходе встреч будет уделено вопросам укрепления двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства, союзничества, в том числе в свете предстоящих контактов на высшем уровне, — уточнила Захарова.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефть из Казахстана, которая поставлялась в ФРГ по трубопроводу «Дружба», с 1 мая будет идти на другие направления. Он добавил, что вопросами перенаправления потоков занимаются Минэнерго и «Транснефть».

До этого Федеральному сетевому агентству Германии сообщили о прекращении с 1 мая поставок нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба». При этом ведомство считает, что ограничения не поставят под угрозу безопасность снабжения страны нефтепродуктами.