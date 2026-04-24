24 апреля 2026 в 12:22

В ГД ответили, могут ли военные пенсионеры получить имущественный вычет

Депутат Чаплин: военные пенсионеры могут получить вычет за три предыдущих года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военные пенсионеры имеют право на получение имущественного вычета за последние три года, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, подать заявление можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Военные пенсионеры, которые продолжают трудиться на гражданке, имеют полное право на получение имущественного налогового вычета при покупке жилья или уплате ипотечных процентов. Причем здесь действует особое правило, выгодно отличающее их от других категорий граждан. Речь идет о переносе остатка вычета на три года, предшествующих году возникновения права на него. Другими словами, если человек приобрел квартиру в 2026 году, он может вернуть НДФЛ не только за 2026-й, но и за 2023, 2024 и 2025 годы — при условии, что в эти годы он получал официальный доход и платил налог по ставке 13% или 15%, — поделился Чаплин.

Он указал, что имущественный вычет на приобретение жилья ограничен суммой в 2 млн рублей, с которой можно вернуть уплаченный налог на доходы физических лиц. По словам парламентария, максимальный возврат составляет 260 тыс. рублей при ставке в 13%. Депутат также отметил, что по ипотечным процентам установлен лимит в 3 млн рублей.

Важный нюанс: правило переноса работает только для имущественного вычета — при покупке жилья и погашении процентов по ипотеке. Их можно получить только за тот год, когда расходы были фактически произведены. Что касается процедуры оформления: через работодателя получить вычет за прошлые годы невозможно — он не имеет права пересчитывать налог. Единственный способ — подать налоговые декларации по форме 3-НДФЛ за каждый из трех предшествующих годов. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, лично в инспекции или по почте, — добавил Чаплин.

Он заключил, что при заполнении декларации в личном кабинете нужно активировать опцию «Я пенсионер, желающий перенести остаток вычета на предыдущие периоды». По словам депутата, если банк, через который осуществлялась оплата жилья, передал все данные в налоговую службу, то в личном кабинете налогоплательщика автоматически появится предзаполненное заявление.

Ранее депутат Каплан Панеш заявил, что россияне могут вернуть часть расходов на лечение, обучение и занятия фитнесом. По его словам, это можно сделать через налоговую систему, компенсируя часть уже понесенных затрат.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
