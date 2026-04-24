Росгвардейцы в Подмосковье задержали скрывающегося рецидивиста

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину за воровство. В ведомстве отметили, что рецидивист более года скрывался от следствия, передает NEWS.ru.

Правоохранители приехали по вызову в магазин, где покупатель в торговом зале сложил в заранее подготовленные пакеты электронику, продукты питания и алкоголь, но на кассе оплатил лишь бананы и банку спиртного. Ущерб владельцу магазина мог составить порядка 20 000 рублей, однако скрыться нарушителю не дали. Позднее выяснилось, что гражданин уже попадал в поле зрения полиции.

Ранее сообщалось, что в одном из клубов Санкт-Петербурга активизировались «слэм-воры», которые обчищают посетителей во время танцев в толпе. За последний месяц было зафиксировано как минимум пять обращений о пропаже телефонов, которые так и не удалось найти.

Также в Подмосковье задержали двух мужчин, которые совершили кражи из магазинов. Подозреваемые пытались унести товары на общую сумму 25 тыс. рублей.

Кроме того, два жителя Красноярска обвиняются в краже более 250 килограммов готовых блюд со склада одной из сетей супермаркетов. Общий ущерб составил 60 тыс. рублей.