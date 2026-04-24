24 апреля 2026 в 11:14

Арестантам «Крестов» пытались передать «фаршированные» метадоном леденцы

Сотрудники «Крестов» в Петербурге пресекли попытку передачи метадона в конфетах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудники СИЗО «Кресты» нашли наркотики в конфетах из посылок для арестантов, сообщает ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти. Сладости передали на экспертизу, которая подтвердила наличие метадона.

Так, в посылке для обвиняемого гражданина 1993 года рождения сотрудники оперативного отдела и подразделения режима и надзора обнаружили порошкообразное вещество белого цвета. Запрещенное содержимое было спрятано внутри леденцов, — говорится в тексте.

В посылке для мужчины 1981 года были идентичные сладости. Сотрудники обнаружили девять свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Свертки были замаскированы внутри конфет и упакованы в полиэтиленовый пакет.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте амфетамина через интернет. В квартире подозреваемого обнаружили и изъяли электронные весы, упаковку, около 50 подготовленных закладок, а также несколько пакетов и пластиковый контейнер с наркотическим веществом. Возбуждено уголовное дело. Общая масса изъятых психотропных веществ составляет 1265 граммов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
