Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 11:12

Удары по Украине сегодня, 24 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России сегодня ночью, 24 апреля, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 24 апреля

Российские военные в ночь на 24 апреля нанесли удар по военным объектам на Украине, в частности были атакованы цели в Николаеве и Одессе, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«„Герани“ также атаковали вражеские объекты в Днепропетровске, в Кривом Роге, в Шостке Сумской области и в Черниговской области. Утром пришли новости о работе ПВО по „Гераням“ на окраине Киева. Беспилотники ВС РФ ударили по балкеру под флагом Сент-Китс и Невис, шедшему к одному из одесских портов. На борту возник пожар», — отметил он.

Всего в ночь на 24 апреля зафиксировано не менее 26 эпизодов ударов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, в Сумской области целями стали ТЦК, военные склады, узлы координации, приграничная логистика; в Днепропетровской области — железнодорожные узлы; в Николаевской области — портовая инфраструктура, объекты ПВО, распределительные узлы; в Одесской области — порт, нефтяные терминалы, логистика поставок, скрытые склады; в Харьковской области — объекты железнодорожной инфраструктуры и маршруты снабжения; в Черниговской области — маршруты снабжения ВСУ.

Фото: Социальные сети

«Удары идут по связям: логистика, порты, железная дорога, координационные узлы. <…> Прогноз: в ближайшие дни — повторные удары по объектам на юге (Одесса, Николаев), усиление давления на Днепропетровскую область и продолжение работы по Сумской. Вероятен переход к более плотным атакам по транспортным коридорам и узлам среднего уровня», — сообщил подпольщик в личном блоге в Telegram.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мир
Украина
ВС РФ
ВСУ
новости
Мария Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Еще не время»: Набиуллина о ношении броши
Назван самый доходный срок вкладов после снижения ключевой ставки
Экс-замминистра обороны Иванов брал больше взяток, чем предполагалось
Путин посетил выставку по случаю 80-летия со дня рождения Жириновского
«Полон сил и энергии»: коллеги вспомнили последние дни Пиманова
«Мы будем продолжать»: Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.