Удары по Украине сегодня, 24 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 24 апреля, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 24 апреля

Российские военные в ночь на 24 апреля нанесли удар по военным объектам на Украине, в частности были атакованы цели в Николаеве и Одессе, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«„Герани“ также атаковали вражеские объекты в Днепропетровске, в Кривом Роге, в Шостке Сумской области и в Черниговской области. Утром пришли новости о работе ПВО по „Гераням“ на окраине Киева. Беспилотники ВС РФ ударили по балкеру под флагом Сент-Китс и Невис, шедшему к одному из одесских портов. На борту возник пожар», — отметил он.

Всего в ночь на 24 апреля зафиксировано не менее 26 эпизодов ударов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, в Сумской области целями стали ТЦК, военные склады, узлы координации, приграничная логистика; в Днепропетровской области — железнодорожные узлы; в Николаевской области — портовая инфраструктура, объекты ПВО, распределительные узлы; в Одесской области — порт, нефтяные терминалы, логистика поставок, скрытые склады; в Харьковской области — объекты железнодорожной инфраструктуры и маршруты снабжения; в Черниговской области — маршруты снабжения ВСУ.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Удары идут по связям: логистика, порты, железная дорога, координационные узлы. <…> Прогноз: в ближайшие дни — повторные удары по объектам на юге (Одесса, Николаев), усиление давления на Днепропетровскую область и продолжение работы по Сумской. Вероятен переход к более плотным атакам по транспортным коридорам и узлам среднего уровня», — сообщил подпольщик в личном блоге в Telegram.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

