На Украине «полетели головы» из-за скандала со снимками истощенных бойцов Командиров ВСУ уволили после публикации снимков истощенных бойцов

Генштаб ВСУ уволил командиров 14-й отдельной механизированной бригады и 10-го армейского корпуса, действующих под Купянском, после обнародования снимков изможденных солдат, передает пресс-служба командования Вооруженных сил Украины. Однако на этом конфликт не закончился — в частности, комиссия Сухопутных войск ВСУ расследует инцидент.

Командование 14-й бригады скрывало реальное положение дел, было потеряно определенное количество позиций и допущен ряд просчетов в обеспечении военнослужащих. Была выявлена проблема с поставкой продовольствия, — сказано в сообщении.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины тотально уничтожают все в прифронтовой зоне, которая находится под контролем Киева. По его словам, команда «обнулять» касается всего, что находится в этой зоне: гражданского населения, систем жизнеобеспечения, жилья и всех видов инфраструктуры.

Также командование одной из бригад ВСУ заявило, что считает президента Украины Владимира Зеленского предателем. По информации источника СМИ, на страницах в соцсетях военные открыто критикуют лидера.