Командование одной из бригад ВСУ считает президента Украины Владимира Зеленского предателем, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Источник пояснил, что на страницах в соцсетях военнослужащие открыто критикуют украинского лидера.

Весь командный состав 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на своих страницах в соцсетях открыто критикует Зеленского, — рассказали собеседники агентства.

Так, в распоряжении собеседников агентства оказались персональные данные командиров боевых групп этой бригады. Из них становится ясно, что один из бойцов является ярым поклонником экс-президента Украины Петра Порошенко.

Ранее стало известно, что около 300 иностранных наемников ВСУ устроили бунт после провальной попытки контратаки в Харьковской области. В российских силовых структурах сообщили, что «солдаты удачи» ушли с позиций, пообещав обернуть свое оружие против украинцев.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказался, стоит ли ждать бунта в рядах ВСУ. По его мнению, на это не стоит рассчитывать, потому что ВС РФ и без мятежей в ВСУ хорошо справляются с освобождением территорий.