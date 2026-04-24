Наступление ВС РФ на Запорожье 24 апреля: последние новости, сводка, бои

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 24 апреля 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в пятницу, 24 апреля: обстановка на фронте сегодня

«На Восточно-Запорожском направлении воины-дальневосточники постепенно оттесняют противника из окрестностей Александрограда. Долгое время на участке сохранялось „информационное затишье“, однако недавно стало известно о новых атаках ВС РФ в сторону реки Волчьей. Наиболее тяжелые бои здесь идут на левом берегу реки Волчья, ВСУ стремятся не допустить закрепления российских подразделений на той его части, что примыкает к заказнику „Новопавловский лес“. Тем не менее штурмовикам удается форсировать водную преграду в нескольких местах и постепенно накапливаться в лесном массиве, развивая атаки в сторону Лесного», — пишет «Рыбарь».

По словам авторов канала, освобождение этого населенного пункта не только позволит сформировать устойчивый плацдарм на правом берегу Волчьей, но и обеспечит подразделениям ГВ «Восток» огневой контроль над путями снабжения украинских формирований в заказнике «Дибровский».

«Именно здесь расположены критически важные для обороны Большемихайловки позиции ВСУ, утрата которых будет означать попадание гарнизона населенного пункта в огневой мешок. На центральном участке направления российские войска ведут перепроверку прилегающих к фронту лесополос и населенных пунктов с целью выявления и уничтожения разрозненных групп просачивания противника. Параллельно с этим передовые подразделения стремятся оттеснить ВСУ из района Терноватого с целью расширить вклинение в порядки украинских формирований на этом участке», — подчеркнул источник.

«Рыбарь» также обратил внимание, что на западном фланге продолжаются бои на окраинах Верхней Терсы и Воздвижевки.

«В то же время российские войска постепенно продвигаются на запад вдоль одноименной реки с целью установить огневой контроль над переправами противника у Копаней и атакуют у Гуляйпольского. После нескольких месяцев изнурительных боев стало очевидно, что украинские атаки окончательно истощились, не достигнув значимого результата. Штурмовики смогли отбить большинство позиций, утерянных во время контрнаступления противника, в то время как на других участках фронта ВС РФ воспользовались ослабленной обороной ВСУ и продолжили продвижение вперед», — добавили авторы канала.

Военный блогер Олег Царев подчеркнул, что на западном фланге Запорожского направления продолжаются позиционные бои в районе Приморского и Степногорска.

«На восточном фланге ВС РФ пробиваются к Чаривному со стороны Мирного и Белогорья, охватывая его с нескольких сторон. Наши операторы дронов и артиллерия бьют по опорным пунктам в районе Новоселовки, а со стороны Малой Токмачки наносят удары по укрепрайонам между Преображенкой и Червоной Криницей. Севернее продолжаются бои в районе Верхней Терсы, Воздвижевки и в месте вклинения наших в оборону врага между ними», — добавил он.

ВСУ теряют позиции, которые удерживали с начала конфликта на западном участке Запорожского фронта, рассказал военкор RT Влад Андрица.

«Можно сказать, конечно, что тыловые зоны, которые до недавнего времени были прямо относительно глубоким тылом, сейчас таковым не являются. В противовес наши ребята создают мобильные огневые группы, которые защищают небо, мирных жителей и стараются сохранить стабильную электрификацию для поселков и городов», — отметил Андрица в эфире Первого канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

