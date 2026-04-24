Мать погибшего под лавиной ребенка отправили под суд На Урале дело против матери погибшего под лавиной ребенка передали в суд

На Урале в суд передали уголовное дело, которое возбудили против матери погибшего под лавиной ребенка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Трагедия произошла в селе Сылва Свердловской области.

По версии следствия, женщина купила тюбинг для сына и пришла с ним на безлюдный склон горы, не предназначенный для катания. В итоге ребенок вместе с другом попали под лавину и погибли.

Ранее сообщалось, что лавина накрыла четверых альпинистов на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Спасатели выдвинулись к месту ЧП. Снежная масса сошла на перевале 26-го Партийного съезда, который входит в горную систему Мунку-Сардык. По словам очевидцев, под лавиной оказались не менее четырех человек. Об их состоянии пока ничего не известно. Это уже второе происшествие на этом пике за неделю — до этого там погибли трое человек.

Двое из троих погибших на горе Мунку-Сардык были туристами, еще один — инструктором-проводником. В уголовном деле по факту трагедии фигурируют трое обвиняемых: гендиректор красноярской турфирмы, его заместитель и гид-инструктор. Их всех заключили под стражу.