Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 11:13

Мать погибшего под лавиной ребенка отправили под суд

На Урале дело против матери погибшего под лавиной ребенка передали в суд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На Урале в суд передали уголовное дело, которое возбудили против матери погибшего под лавиной ребенка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Трагедия произошла в селе Сылва Свердловской области.

По версии следствия, женщина купила тюбинг для сына и пришла с ним на безлюдный склон горы, не предназначенный для катания. В итоге ребенок вместе с другом попали под лавину и погибли.

Ранее сообщалось, что лавина накрыла четверых альпинистов на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Спасатели выдвинулись к месту ЧП. Снежная масса сошла на перевале 26-го Партийного съезда, который входит в горную систему Мунку-Сардык. По словам очевидцев, под лавиной оказались не менее четырех человек. Об их состоянии пока ничего не известно. Это уже второе происшествие на этом пике за неделю — до этого там погибли трое человек.

Двое из троих погибших на горе Мунку-Сардык были туристами, еще один — инструктором-проводником. В уголовном деле по факту трагедии фигурируют трое обвиняемых: гендиректор красноярской турфирмы, его заместитель и гид-инструктор. Их всех заключили под стражу.

Регионы
Свердловская область
уголовные дела
дети
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.