«Рассказала обо всех ужасах»: школу уличили в тюремных порядках и побоях Ученики частной школы на Урале пожаловались на побои и тюремные порядки

Воспитанники частного учреждения «Алексеевское реальное училище» на Урале заявили, что в организации царили тюремные порядки, сообщает портал E1.RU. Ученики также заявили, что их заставляли клясться на Библии и молчать о происходящем.

По информации журналистов, инцидент произошел в городе Алапаевске Свердловской области. Родители пострадавших составили коллективное письмо. По их словам, детям устраивали ночные пробежки до пяти утра, заставляли по часу сидеть в полуприседе, собирать языком хлебные крошки с пола, их также унижали и били.

Мне позвонила мама другого ученика: «Ты знаешь, что там вообще происходит?» И рассказала обо всех ужасах, что воспитатели детей бьют, издеваются, придумывают детям матерные прозвища — тюремные погоняла, о ночных пробежках до пяти утра, — рассказала мама одного из учеников.

В местном отделе МВД России сообщили, что «проверочные мероприятия по данному факту продолжаются. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение».

Ранее стало известно, что в Приморье перед судом предстанет директор школы, где подростки жестоко издевались над второклассницей. Руководителю учебного заведения в Спасске-Дальнем вменяют халатность. Инцидент произошел осенью 2025 года в школе № 12. По данным следствия и СМИ, старшеклассницы затащили девочку в туалет во время перемены.