«Кошки-кошки»: НАТО затеяла с Россией опасную игру в небе над Балтикой AP: Россия и страны НАТО играют в опасную игру в небе над Балтийским морем

Военные летчики России и стран НАТО ведут наблюдение друг за другом в небе над Балтийским морем, пишет Associated Press. По данным агентства, стороны оценивают возможности и риски, но избегают прямого столкновения. Командир французского авиакрыла из четырех истребителей Rafale подполковник Александр назвал это игрой в «кошки-кошки».

Это игра в кошки-мышки, а точнее — в кошки-кошки. Мы наблюдаем друг за другом, внимательно изучаем действия противника и делаем все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, — пояснил подполковник Александр.

22 апреля истребители шести стран НАТО поднялись в воздух после того, как в небе над Балтикой были замечены два российских бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ. Как отмечает агентство, летчики с обеих сторон ограничились лишь взаимным наблюдением и видеосъемкой.

Подобные демонстративные вылеты преследуют одну главную цель — не допустить, чтобы прохладные отношения между НАТО и Россией, вызванные украинским конфликтом, переросли в полноценное военное столкновение. Командиры и летчики, задействованные в воздушном патрулировании восточных границ Альянса, подчеркивают, что их задача заключается в сдерживании, а не в провокациях.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что проведение совместных ядерных учений Франции и Польши не пугает Москву, так как нападение на Россию стало бы для них «ядерным самоубийством». По его словам, сам факт их проведения свидетельствует о том, что взаимоотношения с обеими странами станут еще более недружественными.