Турэксперт объяснил популярность поездок в Китай и Японию среди россиян

Китай и Япония пользуются большой популярностью у российских туристов по причине удобной логистики и оптимальных цен, сообщил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, эти направления будут развиваться, и в будущем, например, скоро будет запущено железнодорожное сообщение с Китаем.

С Китаем это двусторонний процесс. Скоро будет запущено железнодорожное сообщение, есть прямые авиаперелеты, причем не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других регионов России. Япония тоже хорошо заявляет о себе: рост около 12% за год. Здесь, думаю, большую роль играют удобные перелеты через Китай и оптимальные цены, — сказал Барзыкин.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь заявила, что Таиланд, Вьетнам и Бали — одни из самых популярных направлений для индивидуального отдыха. По ее словам, в теплый период многие туристы-одиночки также предпочитают отдыхать в Турции и Египте. Она отметила, что многие удаленные сотрудники выбирают эти места для более длительного проживания. Также, по словам турэксперта, если говорить о соло-туризме с точки зрения краткосрочных поездок, можно выбрать практически любую страну.

Максим Ширяев
